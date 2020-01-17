В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

с чего всё началось

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

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