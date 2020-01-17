Общество
РИА НовостиВ России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.
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с чего всё началось
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.РИА Новости03:12
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Общество
Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января
"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Происшествия
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Здоровье
В Москве снизилось число операций на ранних стадиях рака
На ассамблее "Здоровая Москва" объявили о снижении объема операций на ранних стадиях рака.
Общество
BMW запустит в России сервис аренды мотоциклов
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь
Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Экономика
Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Политика
Медведев пожелал Мишустину успехов в работе
Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.
Биатлон
Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.