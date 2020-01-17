Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.
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с чего всё началось

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
РИА Новости03:12

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В Госдуме назвали серьезной проблему продажи снюсов в России

Комсомольская правда07:42

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

Lenta.ru04:32

Нарколог Минздрава сообщил о первой в России смерти из-за аналогов снюса

РБК05:23

В России произошел первый случай смерти от снюса

Московский Комсомолец05:11

В Госдуме назвали серьёзной проблему употребления снюсов

RT на русском05:58

Продажу снюса предложили запретить в Госдуме

Телеканал 360°07:06

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

РИА Новости03:12
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Общество

Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января

"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 09:14
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Космос

«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Комсомольская правда вчера в 05:28
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева сделала новую прическу

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Независимый публицист 10:14
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru вчера в 02:57
Здоровье

В Москве снизилось число операций на ранних стадиях рака

На ассамблее "Здоровая Москва" объявили о снижении объема операций на ранних стадиях рака.
Москва 24 09:27
Общество

BMW запустит в России сервис аренды мотоциклов

Ведомости 07:37
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии

RT на русском 08:59
Спорт

Россиянка Горячкина вышла вперед в матче за мировую шахматную корону

Матч ТВ 04:29
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 09:46
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Происшествия

Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь

Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Государственные Вести 05:45
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor 14 января в 22:35
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 17:21
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
Экономика

Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
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Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Политика

Медведев пожелал Мишустину успехов в работе

Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.
Газета.Ru 08:41
Биатлон

Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке

RT на русском 10:20
Политика

Кудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Rambler News Service вчера в 10:02
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 06:44
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