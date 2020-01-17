В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

с чего всё началось

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

Политика Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.

Политика Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина, выдвинутого на пост главы правительства.

Общество Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".

Политика ВЦИОМ: Послание Федеральному собранию повысило рейтинг Путина Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после Послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января.

Экономика Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка» Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.

Политика Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.