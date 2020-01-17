Общество
РИА НовостиВ России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.
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с чего всё началось
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.РИА Новости03:12
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Общество
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Авто
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
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Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
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Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
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Общество
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От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса
По словам мужчины, полицейские в сопровождении спецназа окружили его у подъезда дома в Берлине утром 14 января.