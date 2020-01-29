Экономика
REGNUMВ России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов
Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK. Об этом 29 января пишут «Известия». В стоимостном выражении рост составил 7%, достигнув 495 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Гаджеты
Годовой отчёт AMD: рекордная выручка в $6,73 млрд, доходность увеличилась в разы
В годовом выражении сумма выручки и вовсе оказалась рекордной — $6,73 млрд, но это не уберегло акции компании от снижения, поскольку прогноз на этот год не очень обрадовал аналитиков.
Футбол
Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»
Ситуация вокруг Александра Кокорина получила продолжение.
Здоровье
В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи
Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу, готовясь к концерту
Спорт
Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме сожаления, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Шоу-бизнес
Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу
Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
Военные САР взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус
В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.
Общество
В Подмосковье выплатят по 50 тыс. рублей со счета маткапитала
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил разрешить семьям реализовать региональный материнский капитал, полученный до 2019 года.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей
Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.
Общество
Смольный покидает глава КППИТ Юрий Калабин
В Санкт-Петербурге председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин уходит с поста, сообщает «Мойка78».