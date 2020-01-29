На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.

с чего всё началось

Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK. Об этом 29 января пишут «Известия». В стоимостном выражении рост составил 7%, достигнув 495 млрд рублей.

В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов

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