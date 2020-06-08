Экономика
Невские НовостиВ России зафиксировали рекордное количество банковских карт
Количество банковских карт в России на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн единиц. Это рекордная цифра за всю историю, следует из материалов Центробанка. Число активных банковских карт в I квартале составило 194,7 млн единиц.
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с чего всё началось
При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.РБК07 июня в 23:01
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