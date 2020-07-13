В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group. По данным компании, больше всех выросли в цене упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%, до 14 и до 65 рублей соответственно.

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

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