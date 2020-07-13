Экономика
ИзвестияВ России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group. По данным компании, больше всех выросли в цене упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%, до 14 и до 65 рублей соответственно.
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Россиянин Пётр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC
ГЛАС.RU вчера в 23:58
Происшествия
Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец 08:17
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
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Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Общество
40 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. Всего в регионе выявлено 2097 случаев COVID-2019.
Телепорт 03:16
Общество
Волна жары прогнозируется в нескольких регионах России на Урале
Температура выше нормы на 6-7 градусов прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях до середины недели.
ТАСС 19:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Футбол
Уткин: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается
«Зенит» выиграл чемпионат РПЛ за четыре тура до финиша, что является новым рекордом первенства.
RT на русском 18:32
Армия и оружие
Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.
Известия 17:29
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
Общество
Кабмин выделил более 5 млрд рублей на выплату отпускных медработникам
Средства в размере 5 миллиардов рублей направят не только на оплату отпусков, которые были взяты, но и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска, рассказали в кабмине.
iReactor вчера в 05:45
Политика
Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию
Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
Газета.Ru 16:51
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о страшных проявлениях коронавируса
MedikForum.ru 19:17
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
Происшествия
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
В Атланте (штат Джорджия, США) убили рэпера Lil Marlo.
Lenta.ru 18:04
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Армия и оружие
Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Андмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.
Известия 19:08
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Наука
В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад
На сегодняшний день уровень углекислого газа в атмосфере Земли приближается к тому, который был 15 млн лет назад.
Live24 14:45
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех произведений из сборника "Если оно кровоточит" ("If It Bleeds").
Peterburg2.ru 16:36
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30