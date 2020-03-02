Общество
РИА НовостиВ России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
"За неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны", — отмечается в сообщении палаты. Лидерами по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия (22 случая), Свердловская область (22), по 27 случаев выявлено в Новосибирской и Ростовской областях.
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с чего всё началось
Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, с которыми ознакомился РБК.РБК02:56
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Общество
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"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
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Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» разгромили турецкий конвой
Turkish helicopters moving in to evacuate the dead and injured # Sarmin # Idlib pic.twitter.com / gtLwUArr67 — Last Defender (@ LastDef) March 2, 2020 В результате турки были разгромлены.