Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

"За неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны", — отмечается в сообщении палаты. Лидерами по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия (22 случая), Свердловская область (22), по 27 случаев раскрыто в Новосибирской и Ростовской областях.
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с чего всё началось

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.
РБК02:56

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В России зафиксировали рост мошенничества с недвижимостью

Коммерсантъ06:11

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

РБК02:56

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

РИА Новости04:32

Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью

Комсомольская правда04:28

Риелтор объяснила рост числа выявленных афер с недвижимостью в России

RT на русском05:13

В России зафиксировали бум афер с недвижимостью

Lenta.ru03:28

В России зарегистрировали всплеск афер с недвижимостью

Газета.Ru05:34
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Экономика

Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес

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Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.
Газета.Ru 04:19
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Общество

В Иране умер заразившийся коронавирусом чиновник

В Иране в понедельник скончался член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади, сообщает агентство Fars.
Аргументы и Факты 05:31
Происшествия

На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
РБК 05:36
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Общество

Reuters: 80 тыс. уйгуров вывезены из своего региона властями КНР

В докладе австралийского института, в котором приводятся правительственные документы и сообщения местных СМИ, говорится о выявленной сети из по меньшей мере 27 заводов в девяти китайских провинциях, куда в период с 2017 по 2019 годы были перемещены 80 тысяч уйгуров из западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Красная весна 05:43
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал отменить поездки за границу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за пределы страны из-за распространения коронавируса.
Дождь 29 февраля в 04:58
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Кино

Фанаты Marvel отреагировали на слухи о том, что Генри Кавилл сыграет Росомаху

Прошло уже три года с тех пор, как зрители попрощались с Росомахой в исполнении Хью Джекмана, — австралийский актер воплощал этого супергероя в кино на протяжении без малого 20 лет.
Popcornnews.ru 04:20
Экономика

«Детский мир» в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 15%

ГК "Детский мир", крупнейшая в России сеть по продаже детских товаров, объявила финансовые результаты за 2019 год: чистая прибыль по МСФО выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом до 6,542 миллиарда рублей.
Вести.Ru 02:09
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Спорт

Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира

В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Городской телеканал (Брянск) 29 февраля в 13:35
Здоровье

Минздрав Украины не скрывает данные о коронавирусе – Ляшко

Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом.
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Происшествия

26 россиян госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге на 2 марта находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус.
Вестник Кавказа 06:17
Игры

Square Enix выпустила демоверсию ремейка Final Fantasy VII

2 марта компания-разработчик Square Enix выпустила в PS Store публичную демоверсию Final Fantasy VII.
МонаВиста 06:32
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Кино

Фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале за операторскую работу

ToDay News Ufa 29 февраля в 15:32
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Армия и оружие

Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
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Происшествия

Суд оштрафовал вытолкнувшего ветерана из автобуса водителя

Суд города Уссурийска Приморского края оштрафовал на 100 тыс. руб. водителя автобуса, который в декабре 2018 года вытолкал 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из транспортного средства, чтобы не вести его бесплатно, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру регионе.
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Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
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