Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.

с чего всё началось

"За неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны", — отмечается в сообщении палаты. Лидерами по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия (22 случая), Свердловская область (22), по 27 случаев раскрыто в Новосибирской и Ростовской областях.

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