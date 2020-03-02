Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

"За неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны", — отмечается в сообщении палаты. Лидерами по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия (22 случая), Свердловская область (22), по 27 случаев раскрыто в Новосибирской и Ростовской областях.
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с чего всё началось

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.
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Стали известны имена пострадавших в московской сауне

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Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

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Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

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Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

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Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Эрдоган: в Европу направляются миллионы беженцев

По мнению Эрдогана, игра в одни ворота завершилась и пришла очередь Евросоюза брать на себя ответственность.
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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
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