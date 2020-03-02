Общество
REGNUMВ России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью
В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом. Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. Так, в 2018 году было выявлено 150 таких преступлений, в 2019 году — 186.
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с чего всё началось
Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.РБК02:56
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Биатлон
МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова
1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
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В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
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Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
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Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
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СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
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Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
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12 марта Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9
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Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
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Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
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Ученые нашли на Алтае неучтенную воду
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Армия и оружие
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Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Кино
В сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул".
Наука
Останки утконосого динозавра сохранили клетки хрящей и ДНК
В верхних затылочных костях молодого гипакрозавра обнаружили хондроциты (клетки хрящей), похожие на аналогичные клетки современных птиц, а в них — ядра с фрагментами ДНК, сообщается в National Science Review.
Общество
В Саратове предложили создать ведомство по развитию старых кварталов
Депутат Сергей Курихин подчеркнул, что с созданием парковок напрямую связано развитие города.
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии
В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
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Гаджеты
Беспроводные наушники Galaxy Buds+ поступили в продажу в России
Южнокорейская компания Samsung объявила о начале продаж в России беспроводных наушников под названием Galaxy Buds+.
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
Политика
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель умерла, подавившись шоколадкой
В Подмосковье погибла 17-летняя девушка – модель и участница конкурсов красоты.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.