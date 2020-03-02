Общество

REGNUMREGNUMВ России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью

В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом. Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. Так, в 2018 году было выявлено 150 таких преступлений, в 2019 году — 186.
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с чего всё началось

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.
РБК02:56

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Lenta.ru03:28

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