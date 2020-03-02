Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.

с чего всё началось

Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью. Так, количество пресеченных незаконных сделок за 2018–2019 годы в разы превышает показатели 2017-го. Об этом 2 марта пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью

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