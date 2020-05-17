Экономика
ИзвестияВ России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева приехала в Москву никому неизвестной девушкой. На тот момент Николаев гремел на всю страну.
Экспресс газета 02:56
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Армия и оружие
Первый борт с российскими военными специалистами вылетел из Белграда
Первый борт с военными специалистами РФ вылетел из Белграда.
РЕН ТВ вчера в 03:17
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Кино
Скончался американский актер Фред Уиллард
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
По словам Радзивиновича, полиция задержала порядка 40 человек, которым грозит штраф за несоблюдение режима изоляции.
Эхо Москвы 02:03
Общество
Владимир Путин объявил новый этап борьбы с коронавирусом в своем обращении от 11 мая
Деньги начнут предоставлять с 1 июня. Все семьи с детьми младше трех лет смогут получать по пять тысяч рублей в течение апреля, мая и июня.
Победа (Бирск) 01:11
Технологии
Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft стала раскрывать секреты новой версии Windows 10.
Дни24 02:48
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Армия и оружие
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Российская газета вчера в 20:15
Политика
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости вчера в 20:00
Культура
Тверские фотографы стали финалистами всероссийского конкурса
Вошла в список финалистов федерального конкурса «Молодые фотографы России – 2020».
Tverigrad.ru 02:47
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Экономика
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:21
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру вчера в 15:54
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета вчера в 09:24
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 15 мая в 06:27
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Политика
Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой
Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Общество
В Карелии выявили 10 новых случаев ковида
Из десятка носителей, из которых двое - дети, девять проживают в Петрозаводске (восемь - контактировавшие с ранее заболевшими, один вернулся из московской командировки), и один человек - житель Надвоиц.
Московский Комсомолец 02:41
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Политика
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через 2-3 недели.
РБК 02:20
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49