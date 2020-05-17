Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.

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В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает RT.

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