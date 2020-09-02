В России зафиксировали рост спроса на съёмное жилье среди студентов
Популярность аренды квартир среди студентов объясняется ценами, считают в компании: так, месяц аренды студии или «однушки» в среднем по стране стоит около 15 тыс. рублей, при этом по сравнению с прошлым годом однокомнатные квартиры в августе опустились в цене на 1%, а студии - на 6%. Комнаты по сравнению с августом прошлого года подорожали на 20% и стали стоить в среднем 9 тыс. в месяц.В источнике
Подробнее о событии
В Петербурге определились самые популярные районы с бюджетным жильем для аренды
Петербургский дневник05:44