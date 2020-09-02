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Rambler News Service
Rambler News Service

В России зафиксировали рост спроса на съёмное жилье среди студентов

Популярность аренды квартир среди студентов объясняется ценами, считают в компании: так, месяц аренды студии или «однушки» в среднем по стране стоит около 15 тыс. рублей, при этом по сравнению с прошлым годом однокомнатные квартиры в августе опустились в цене на 1%, а студии - на 6%. Комнаты по сравнению с августом прошлого года подорожали на 20% и стали стоить в среднем 9 тыс. в месяц.В источнике
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Lenta.ru

В России подорожало жилье для учащихся

Lenta.ru06:47
VSE42.RU

Эксперты заявили о повышении спроса на небольшие квартиры среди российских студентов

VSE42.RU00:18
Российская газета

Цены на съемное жилье выросли перед учебным годом

Российская газета04:12
Rambler News Service

В России зафиксировали рост спроса на съёмное жилье среди студентов

Rambler News Service03:31
Петербургский дневник

В Петербурге определились самые популярные районы с бюджетным жильем для аренды

Петербургский дневник05:44
РИА Новости

Студенты стали чаще арендовать небольшие квартиры вместо комнат

РИА Новости20:00
БН.ру

Спрос на аренду жилья на Васильевском острове за месяц вырос на 42%

БН.рувчера в 05:35

США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»
Интерфакс05:54
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Chevrolet в России изменила цены на автомобили массового сегмента

Рост в среднем составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%. На этом фоне корректировка цен на флагманские модели Chevrolet массового сегмента Nexia и Cobalt оказалась незначительной — всего 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, при это в денежном выражении это составляет 10 тыс. рублей на каждую из этих моделей.
SpeedMe05:07

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29
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Судьбу замглавы делегации Украины в ТКГ решит Зеленский — Кравчук

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что заместителя главы украинской делегации в ТКГ хотят пригласить в парламент для дачи объяснений.
REGNUM08:30