Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

В России большая часть работодателей (83 процента) подняли заработные платы своим сотрудникам. По дынным исследования Ernst&Young, которое есть в распоряжении "Известий", значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Сотрудники рангом ниже получили прибавку в размере 6 процентов.
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
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