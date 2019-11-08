Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.

с чего всё началось

В России большая часть работодателей (83 процента) подняли заработные платы своим сотрудникам. По дынным исследования Ernst&Young, которое есть в распоряжении "Известий", значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Сотрудники рангом ниже получили прибавку в размере 6 процентов.

В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

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