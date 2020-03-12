Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском15:16

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Коммерсантъ12:27

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

РБК12:48

Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки

Lenta.ru12:29

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС12:48

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости12:26

Что произошло за день: четверг, 12 марта

Интерфакс13:56
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Музыка

Little Big назвали главных соперников на «Евровидении-2020»

Lenta.ru 16:53
Финансы

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 17:03
Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Кино

Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу

RuNews24.ru вчера в 09:54
Экономика

В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%

Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Известия вчера в 08:56
Экономика

Михельсон купил акции «НОВАТЭКа» на 150 миллионов

Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Правда УрФО 11:26
Общество

Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Политика

Британия согласилась принять участие в саммите «ядерной пятерки»

Поддержку решения провести встречу «пятерки» СБ ООН выразила Великобритания, сообщает 12 марта издание «Коммерсантъ».
Красная весна 16:24
Футбол

Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и готов продлить контракт

Чемпионат вчера в 04:31
Общество

Канадский премьер Трюдо самоизолировался из-за коронавируса

News.ru 13:01
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС 04:45
Энергетика

Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru 11:51
Финансы

Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
RT на русском 09:04
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Здоровье

Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом

От 60 до 70 процентов населения Германии может заразиться новым коронавирусом, такие тревожные данные озвучила в ходе заседания фракции ХДС в Бундестаге канцлер Ангела Меркель.
Российская газета вчера в 09:42
Происшествия

В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина

Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:45
Культура

Ума Турман сыграет главную роль в новом триллере

Актриса Ума Турман сыграет главную роль в триллере о похищении «Suspicion».
Inc-news.ru 06:49
Технологии

Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов

В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.
OAnews 06:30
Футбол

Матч «Ювентуса» и «Лиона» в ЛЧ отменен

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» не состоится в обещанный срок – 17 марта.
ProstoProSport 12:39
Общество

Чехия приостановила выдачу шенгенских виз

Посольство Чехии на 30 дней приостановило выдачу шенгенских виз из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:24
Общество

В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Известия 13:52
Космос

Достижения Boeing в космосе высоко оценил российский ученый

Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
Красная весна 09 марта в 07:10
Технологии

Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
Век 08:49
Политика

Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе

Путин сказал, что может сейчас критиковать бизнес и говорить и том, что бизнесмены ведут себя безответственно, но это будет не так.
RuNews24.ru 04:13
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
Общество

Италия ужесточила ограничения из-за коронавируса

В Италии введены новые ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил премьер страны Джузеппе Конте, передает ТАСС.
BFM.ru 01:20
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Баскетбол

Заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер извинился за свое поведение

Центровой «Юты» Руди Гобер извинился перед людьми, здоровью которых он мог принести вред.
Матч ТВ 17:03
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