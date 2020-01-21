Экономика

9111.ru9111.ruВ России зафиксировали снижение цен на авиабилеты

В среднем цены снизились на 15-20% как по международным, так и по внутренним направлениям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Biletix. В частности, аналитики зафиксировали снижение цен при бронировании билетов период с 1 по 15 января 2020 года с вылетом в первом полугодии текущего года.
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с чего всё началось

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.
РИА Новостивчера в 04:36

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Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

РИА Новостивчера в 04:36

Эксперты сообщили о снижении цен на авиабилеты на 15–20%

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Красная веснавчера в 05:39

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