Экономика
9111.ruВ России зафиксировали снижение цен на авиабилеты
В среднем цены снизились на 15-20% как по международным, так и по внутренним направлениям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Biletix. В частности, аналитики зафиксировали снижение цен при бронировании билетов период с 1 по 15 января 2020 года с вылетом в первом полугодии текущего года.
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Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.РИА Новостивчера в 04:36
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