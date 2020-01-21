Экономика
9111.ruВ России зафиксировали снижение цен на авиабилеты
В среднем цены снизились на 15-20% как по международным, так и по внутренним направлениям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Biletix. В частности, аналитики зафиксировали снижение цен при бронировании билетов период с 1 по 15 января 2020 года с вылетом в первом полугодии текущего года.
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Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.РИА Новостивчера в 04:36
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Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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Политика
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Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
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Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
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Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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Российские врачи проголосовали за нового главу Минздрава
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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
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Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
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Общество
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«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Хоккей
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Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Политика
Медведев отписался от официального аккаунта правительства в Instagram
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства РФ в социальной сети Instagram.
Политика
Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве
Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
Политика
Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства
Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Политика
Кремль объяснил ускорение подготовки поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Футбол
Уткин считает, что в «Зените» Кокорина «загнобили»
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Политика
Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Армия и оружие
Танкер «Академик Пашин» вошёл в состав Северного флота
Новейший танкер «Академик Пашин» вошёл в состав Северного флота на официальной церемонии по поднятию флага вспомогательного флота ВМФ России.
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Общество
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Экономика
Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%
В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5-3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Политика
В Иране пообещали три миллиона долларов за голову Трампа
Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил три миллиона долларов тем, кто принесёт голову президента США Дональда Трампа.