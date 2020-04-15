Энергетика
RT на русскомВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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Глава Топливного союза объяснил снижение цен на бензин конкуренцией
Общественное телевидение России07:14
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