Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные
 центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
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