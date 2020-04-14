с чего всё началось

В России с 5 по 12 апреля зафиксировали снижение цен на бензин.

В России снизились цены на бензин

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