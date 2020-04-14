Энергетика
Казанские ведомостиВ России снизились цены на бензин
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На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.РБК15 апреля в 01:47
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Снижение цен на бензин в России объяснили борьбой за клиента
Национальная служба новостей15 апреля в 04:32
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ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без PIN-кода
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ поддержал увеличение максимальной суммы покупки по карте, не требующей введение PIN-кода.
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В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA
RuNews24.ru вчера в 03:38
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent)
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РИА Новости вчера в 22:11
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В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
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Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Компания Honor после презентации флагманской линейки смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ запустила в европейском регионе еще один смартфон, который получил название Honor 20E.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Коронавирус помешал Канаде рассмотреть вопрос депортации Оберлендера
Власти Канады из-за пандемии коронавируса не могут рассмотреть дело о возможности депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовым убийствам мирных граждан Ростовской области в августе 1942 года.
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