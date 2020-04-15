Энергетика
RT на русскомВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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Комментарии
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Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
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Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
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Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
Общество
В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус
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РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Политика
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REGNUM 00:32
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Джеймс Ганн: «пандемия не повлияет на выход „Отряда самоубийц“»
REGNUM 13 апреля в 07:47
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады по хоккею возглавил «Автомобилист»
Как сообщается на официальном сайте клуба, новым наставником назначен бывший главный тренер сборной Канады Билл Питерс, контракт с которым подписан на два года.
RT на русском 07:50
Происшествия
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
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Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости 13 апреля в 21:53
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Здоровье
Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
Кино
Netflix анонсировал сериал про зомби
Дата премьеры сериала пока не обнародована. Ранее издание UfaTime.ru сообщало, что Universal анонсировал новый сериал о вампирах.
UfaTime.ru вчера в 21:53
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Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Мишустин заявил о непростой ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением нового коронавируса остаётся непростой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 06:08
Экономика
МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году
В 2021 году, по оценке фонда, рост мировой экономики возобновится и составит 5,8%.
REGNUM вчера в 11:54
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
Энергетика
В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа
Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Гаджеты
Первый смартфон Huawei с поддержкой 5G получит EMUI 10.1
Китайская компания Huawei выпустила обновление прошивки для своего первого смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G), в котором использована последняя версия фирменного пользовательского интерфейса EMUI.
3DNews вчера в 08:05
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33