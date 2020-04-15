Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Читать в источнике
Комментировать3,6K
с чего всё началось
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные
 центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК01:47

Подробнее о событии

В Минэнерго фиксируют снижение цен на бензин

BFM.ru08:51

В России зафиксировали снижение цен на бензин

РБК01:47

В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Ведомостивчера в 14:24

В России зафиксировали снижение цен на бензин

РИА Новостивчера в 23:46

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ruвчера в 19:47

Бензин за копейки. В России стремительно дешевеет топливо

Национальная служба новостей01:24

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфаксвчера в 12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:54, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
2,7K
Здоровье

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
450
Политика

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
52
Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

REGNUM 08:16
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
140
Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
738
Общество

В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус

В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Общество

Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом

Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
90
Политика

На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России

Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
3,8K
Кино

Джеймс Ганн: «пандемия не повлияет на выход „Отряда самоубийц“»

REGNUM 13 апреля в 07:47
5
Хоккей

Экс-тренер сборной Канады по хоккею возглавил «Автомобилист»

Как сообщается на официальном сайте клуба, новым наставником назначен бывший главный тренер сборной Канады Билл Питерс, контракт с которым подписан на два года.
RT на русском 07:50
Происшествия

Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома

Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки

Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
2,3K
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
254
Общество

Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе

14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
128
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости 13 апреля в 21:53
46
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
273
Здоровье

Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
30
Кино

Netflix анонсировал сериал про зомби

Дата премьеры сериала пока не обнародована. Ранее издание UfaTime.ru сообщало, что Universal анонсировал новый сериал о вампирах.
UfaTime.ru вчера в 21:53
2
Музыка

«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт

Участниками онлайн-проекта «Шоу ON!» впервые станут арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano.
Культуромания 13 апреля в 09:27
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
104
Общество

Мишустин заявил о непростой ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением нового коронавируса остаётся непростой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 06:08
70
Происшествия

В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации

ТАСС 06:45
38
Экономика

МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году

В 2021 году, по оценке фонда, рост мировой экономики возобновится и составит 5,8%.
REGNUM вчера в 11:54
182
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
35
Общество

Медикам в Петербурге передали оборудование для борьбы с COVID-19

РИА Новости 08:02
Энергетика

В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа

Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Гаджеты

Первый смартфон Huawei с поддержкой 5G получит EMUI 10.1

Китайская компания Huawei выпустила обновление прошивки для своего первого смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G), в котором использована последняя версия фирменного пользовательского интерфейса EMUI.
3DNews вчера в 08:05
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
83
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное