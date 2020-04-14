Энергетика
RT на русскомВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Читать в источнике
Оценить6,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Комментарии
Общество
Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»
Коронавирус обнаружен у 668 моряков с авианосца "Шарль де Голль", сообщает министерство обороны Франции.
РИА Новости 14:41
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Футбол
Сетьен: «Уверен, Месси завершит свою карьеру на „Камп Ноу“»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что нападающий Лионель Месси не покинет клуб, несмотря на разногласия в руководстве каталонцев.
Sport24.ru 16:53
Политика
Путин заявил об ухудшении в России ситуации с коронавирусом
Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Моя Москва.онлайн 13 апреля в 11:32
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
ФРС заявила о резком снижении экономической активности в США
Экономическая активность в США резко упала из-за пандемии коронавируса, говорится в «Бежевой книге» — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране от 15 апреля.
Известия 15:44
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Коммерсантъ 16:32
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Общество
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Важно: цифровые пропуска для работающих автоматически выдаются на срок до 30 апреля.
Комсомольская правда 10:08
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
Политика
В ходе спецоперации СБУ арестован генерал-майор
Сегодня в ходе спецоперации полиция и СБУ арестовала генерал-майора СБУ, который работал на российское ФСБ, пишут РИА-новости.
ANNA-News вчера в 09:16
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости 17:21
Здоровье
Эксперты спрогнозировали завершение вспышки коронавируса в Петербурге
Ученые прогнозируют окончание вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге до июня – июля 2020 года, то есть через 4-5 месяцев с даты подтверждения диагноза первому заболевшему (4 марта).
DP.RU 14:54
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками
Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России.
Российская газета 16:31
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Общество
В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Россия находится в фазе роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 11:28
Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57