Энергетика
РИА НовостиВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизилась на четыре копейки — до 43,04 рубля за литр, АИ-95 — на три копейки, до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.
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РИА Новости вчера в 14:36
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Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году.
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В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
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В Пензенской области скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом
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Онлайн-кинотеатр ivi запустил документальное реалити «Изоляция»
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Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков
В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
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Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
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11 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Количество и география заболевших коронавирусом увеличились в Алтайском крае за прошедшие сутки.
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