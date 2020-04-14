Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали снижение цен на бензин

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизилась на четыре копейки — до 43,04 рубля за литр, АИ-95 — на три копейки, до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.
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с чего всё началось
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные
 центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
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Снижение цен на бензин в России объяснили борьбой за клиента

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Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфаксвчера в 12:43
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
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В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции

Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
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В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

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Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Что ожидает российский рубль после снятия ограничений

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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Петров поздравил празднующую 71-летие Пугачеву и назвал великой русской женщиной

Актер Александр Петров в Instagram поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения.
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В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек

Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году.
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Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае

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В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

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Общество

Коронавирус выявлен в 19 районах и округах Нижегородской области

Напомним, 14 апреля власти объявили о 68 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе.
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Общество

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
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Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом

Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
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Общество

В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза

14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса вчера в 15:05
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На Урале нашли коронавирус у жителя Серова

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В Пензенской области скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом

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Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков

В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
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Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
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11 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Количество и география заболевших коронавирусом увеличились в Алтайском крае за прошедшие сутки.
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На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус

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