Коронавирус
РБКВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Влияние на цены на бензин оказывает ценовая политика вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, например, наибольшее снижение стоимости бензина АИ-92 зафиксировали в Сибирском округе.
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Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 65 российских регионах.
RT на русском 03:35
Политика
Освобождены от должности руководители надзорных ведомств
Освобождены от должности руководители надзорных ведомств Генпрокурор России Игорь Краснов довел до сведения подчиненных, что указами президента РФ освобождены от должности руководители прокуратур сразу пяти регионов.
Коммерсантъ вчера в 12:29
Авто
Американцы борются на аукционе за право купить советскую Lada Niva
Фото: Copart На американском аукционе Copart на торги выставлен внедорожник Lada Niva 1981 года выпуска.
Daily-Motor.Ru 03:11
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России.
Lenta.ru 02:21
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
Политика
В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
Здоровье
Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом
Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Религия
Православные могут освятить пасхальные куличи дома
Тволк вчера в 10:38
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи
Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.
RT на русском 03:33
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Общество
В Челябинской области зарегистрировано 55 случаев коронавируса
Напомним, что губернатор Алексей Текслер поручил создать в Челябинской области дополнительно 2300 коек для размещения больных с коронавирусом.
Челябинск Сегодня 01:36
Общество
Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка
Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Экономика
Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам
Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам Рынок жилья в Ярославской области застыл в режиме ожидания.
Коммерсантъ Ярославль 03:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки
Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда вчера в 12:50
Общество
В России в период самоизоляции выросли продажи водки
Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen.
REGNUM 03:20
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
Единоборства
UFC может провести следующий турнир 9 мая
Следующий ивент UFC запланирован на 9 мая.
Газета.Ru 03:19
Игры
Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Тест: что ты знаешь о Гермионе Грейнджер
Роль Гермионы Грейнджер из фильмов про Гарри Поттера прославила Эмму Уотсон на весь мир.
Омск здесь 00:15
Здоровье
Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля
Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41