Коронавирус
РБКВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Влияние на цены на бензин оказывает ценовая политика вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, например, наибольшее снижение стоимости бензина АИ-92 зафиксировали в Сибирском округе.
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Общество
В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:47
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
Общество
Контроль за режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области
Со среды, 15 апреля, в Самарской области будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями, об этом сообщил губернатор Самарской области.
ГТРК Самара 02:38
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру вчера в 05:01
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Здоровье
Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
Lenta.ru 01:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
Происшествия
Автомобили водителей без цифровых пропусков отправят на штрафстоянку
Столичные власти собираются ужесточить меры воздействия на водителей, которые передвигаются по Москве без специального пропуска.
Вести.Ru 02:56
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
Piter.tv вчера в 01:36
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Происшествия
В Прикамье число заражённых коронавирусом выросло до 117 случаев
Пермь, 15 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Пермском крае второй день подряд сохраняется число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:54
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Футбол
Клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Футбольный клуб "Армавир" принял решение снялся с розыгрыша Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус
В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
Южная служба новостей 03:53
Экономика
Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам
Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам Рынок жилья в Ярославской области застыл в режиме ожидания.
Коммерсантъ Ярославль 03:27