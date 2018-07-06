Влияние на цены на бензин оказывает ценовая политика вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, например, наибольшее снижение стоимости бензина АИ-92 зафиксировали в Сибирском округе.

В России зафиксировали снижение цен на бензин

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