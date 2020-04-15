Коронавирус

РБКРБКВ России зафиксировали снижение цен на бензин

Влияние на цены на бензин оказывает ценовая политика вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, например, наибольшее снижение стоимости бензина АИ-92 зафиксировали в Сибирском округе.
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Стоимость бензина на российских заправках стала снижаться

News.ruвчера в 15:07

В России снизились цены на бензин

РИА Новостивчера в 23:46

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ruвчера в 19:47

Бензин за копейки. В России стремительно дешевеет топливо

Национальная служба новостей01:24

В России начали снижаться цены на бензин

Говорит Москвавчера в 14:52

В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Ведомостивчера в 14:24

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфаксвчера в 12:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
3,8K
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
2,9K
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,2K
Экономика

Малый и средний бизнес получит налоговую рассрочку

Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
Капитал страны вчера в 04:24
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
10
Интернет

YouTube тестирует разделение видеоролика по временным меткам

Автор YouTube-канала Podcastage обратил внимание, что после публикации ролика она автоматически был разбит на главы в соответствии с временными метками из описания.
Srnsk вчера в 06:45
Авто

Началась сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

В оправившемся от вспышки коронавируса Китае началось серийное производство модели Byton M-Byte, которая примечательна своей приборной панелью с интегрированным 48-дюймовым дисплеем.
SpeedMe вчера в 05:54
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
1,3K
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,1K
Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
7
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК вчера в 13:45
418
Технологии

Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom

Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru вчера в 08:40
10
Происшествия

Девушку изнасиловали на переполненной площади в Египте

Мужчины сорвали с нее одежду и изнасиловали посреди десятков людей.
Мосмонитор 01:50
Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
1,9K
Транспорт

В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
1K
Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
9
Здоровье

В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждены три случая коронавируса у пациентов, проходящих лечение от внебольничной пневмонии в Саратове, три человека заболели коронавирусом в Ершовском районе, еще один - в Татищевском районе.
Российская газета 02:02
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Музыка

75 лет назад родился Ричи Блэкмор

Россия – Культура вчера в 09:25
1
Авто

КамАЗ запланировал выпуск пяти новых двигателей

Как сообщали в пресс-службе предприятия, будущие моторы получат ряд новых модификаций, в том числе газовую и газодизельную, а также исполнение с повышенной энергоэффективностью.
SpeedMe вчера в 02:08
3
Общество

В Волгоградской области выявляют нарушителей режима самоизоляции

Больше всех дисциплину нарушают жители города-спутника. Всего по региону за прошедший день было составлено 69 протоколов.
МТВ онлайн 01:45
81
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
102
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
91
Политика

Губернатор Нью-Йорка отказался подчиняться Трампу

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиняться прямому распоряжению президента США Дональда Трампа об отмене санитарных ограничений, если это будет ставить под угрозу жизни жителей штата (одного из наиболее пострадавших от COVID-19 в стране).
Хакасия-Информ 00:15
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Напомним, сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву начали проверять наличие пропуска у всех водителей.
Коммерсантъ вчера в 22:37
95
Общество

Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы вчера в 21:14
8
Наука

Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47
67
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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