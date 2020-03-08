Общество
ИзвестияВ России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.
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с чего всё началось
В России зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях.Интерфакс08:33
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