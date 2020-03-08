Общество

ИзвестияИзвестияВ России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.
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с чего всё началось

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17

В России зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях.
Интерфакс08:33

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В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

Газета.Ru14:41

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Интерфакс13:29

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

РБК08:35

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости08:50

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС08:45

В России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией

RT на русском12:23

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ08:31
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