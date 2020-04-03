В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Больше всего новых случаев — 448 — выявили в Москве.

В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки

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