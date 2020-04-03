Коронавирус
ФАНВ России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Больше всего новых случаев — 448 — выявили в Москве.
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Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Здоровье
Еще три человека заболели коронавирусом в Липецкой области
В регионе зафиксировали три новых случая коронавирусной инфекции на 3 апреля, диагнозы поставлены официально.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Авто
Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок
Армия и оружие
Появились фото многозарядного стреляющего ножа спецназа из Китая
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Политика
Саратовские предприятия могут возобновить работу
Работу предприятий в Саратовской области могут возобновить.
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Политика
Путин назначил врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса
В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Общество
В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом
В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Армия и оружие
СК завел три дела против силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи завели еще три уголовных дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти
В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Пропускная система для транспорта начала действовать на Кубани
Выдадут их только сотрудникам предприятий, чья сфера деятельности утверждена постановлением губернатора, а также владельцы транзитного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Экономика
Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле
С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
Гаджеты
IPhone 9 вместе с ценой появился на официальном сайте Apple
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.