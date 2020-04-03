Коронавирус

ФАНФАНВ России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Больше всего новых случаев — 448 — выявили в Москве.
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В России число выздоровевших от коронавируса достигло 281

SM News03:51

В Петербурге за сутки зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России — 601

Фонтанка.Ру03:49

Новые случаи коронавируса выявлены в 32 регионах России

REGNUM03:57

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Российская газета03:33

За сутки в России подтвердили 601 случай коронавирусной инфекции

Москва 2403:30

За сутки в России выявили более 600 новых случаев заражения коронавирус

Pravda.Ru03:45

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за четыре тысячи

Интерфакс03:35
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Здоровье

Еще три человека заболели коронавирусом в Липецкой области

В регионе зафиксировали три новых случая коронавирусной инфекции на 3 апреля, диагнозы поставлены официально.
Kursk.com 03:48
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Авто

Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок

110km.ru вчера в 11:18
Армия и оружие

Появились фото многозарядного стреляющего ножа спецназа из Китая

МедиаПоток вчера в 08:31
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Политика

Саратовские предприятия могут возобновить работу

Работу предприятий в Саратовской области могут возобновить.
Московский Комсомолец 01:06
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Москва 24 01 апреля в 09:00
Политика

Путин назначил врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 04:55
Общество

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:57
Общество

В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом

В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Доступ1 01:49
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Армия и оружие

СК завел три дела против силовиков из-за обстрелов в Донбассе

Российские следователи завели еще три уголовных дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 05:01
Экономика

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Piter.tv 04:42
Общество

Пропускная система для транспорта начала действовать на Кубани

Выдадут их только сотрудникам предприятий, чья сфера деятельности утверждена постановлением губернатора, а также владельцы транзитного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times вчера в 01:59
Экономика

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
РБК 05:06
Гаджеты

IPhone 9 вместе с ценой появился на официальном сайте Apple

Live24 вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
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