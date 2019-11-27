Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ruвчера в 20:45

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ruвчера в 19:59

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

ТАССвчера в 22:41
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК вчера в 21:20
Хоккей

Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:57
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда 25 ноября в 14:54
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 25 ноября в 10:14
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 25 ноября в 15:00
Происшествия

В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки

Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
RT на русском вчера в 23:45
Футбол

Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Басков осудил травлю Софии Ротару

Свободная Пресса вчера в 05:43
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Известия вчера в 21:40
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:57
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Футбол

«Аталанта» победила «Динамо» Загреб и сохранила шансы на плей-офф

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ювентус» с минимальным счётом победил «Атлетико».
ГЛАС.RU вчера в 18:13
Общество

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
ИноСМИ вчера в 04:25
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
РИА Новости вчера в 06:32
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Экономика

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
Здоровье

Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка

Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.
Эхо Москвы 00:15
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском вчера в 23:06
Общество

Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой

Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.
Первоисточник Сыктывкар вчера в 12:00
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Известия вчера в 22:07
Происшествия

Отец тюменского солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об извинениях

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова опроверг информацию о том, что его сын извинился перед сослуживцем, сообщает Life.ru.
NashGorod.ru вчера в 06:46
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
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