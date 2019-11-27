Общество
Lenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки
Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
Футбол
Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Шоу-бизнес
Басков осудил травлю Софии Ротару
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Аталанта» победила «Динамо» Загреб и сохранила шансы на плей-офф
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ювентус» с минимальным счётом победил «Атлетико».
Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Экономика
Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков
Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Экономика
Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
Здоровье
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Экономика
Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы
Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
Общество
Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой
Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Происшествия
Отец тюменского солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об извинениях
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова опроверг информацию о том, что его сын извинился перед сослуживцем, сообщает Life.ru.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.