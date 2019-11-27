Общество
Газета.RuРоссийские компании ищут более 1,1 млн сотрудников
Население России стареет, а компании не готовы брать возрастных специалистов. В России все больше растет количество свободных вакансий. Число не занятых рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам второго квартала 2019 года.
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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Общество
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Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
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После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов
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Родство двух хэтчбеков шире внешнего сходства, новые Logan Sandero будут построены на общей с Clio, а также Captur и Nissan Juke сборке CMF-B глобальной модульной платформы Renault-Nissan.
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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Футбол
Футбольный «Евро-2020» в Санкт-Петербурге состоится без санкций WADA
Матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не подпадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как ЧЕ «не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта».
Общество
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Спорт
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Происшествия
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По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
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Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Суббренд Lynk & Co, являющийся совместным предприятием шведской Volvo и китайского Geely, планирует вывести на рынок новый паркетник под индексом «05».
Общество
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Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.