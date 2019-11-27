Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».

с чего всё началось

Население России стареет, а компании не готовы брать возрастных специалистов. В России все больше растет количество свободных вакансий. Число не занятых рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам второго квартала 2019 года.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Экономика Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах В Думу внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты.

Гаджеты Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.

Гаджеты Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10 Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.

Игры Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.

Авто Новый Sandero станет современным Родство двух хэтчбеков шире внешнего сходства, новые Logan Sandero будут построены на общей с Clio, а также Captur и Nissan Juke сборке CMF-B глобальной модульной платформы Renault-Nissan.

Футбол Футбольный «Евро-2020» в Санкт-Петербурге состоится без санкций WADA Матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не подпадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как ЧЕ «не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта».

Общество Путин торжественно открыл трассу «Москва-Петербург» М-11 На церемонию открытия платной магистрали М-11 вместе с Путиным приехали губернатор Петербурга Александр Беглов, а также его коллега из Ленобласти Александр Дрозденко.

Происшествия Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.