Общество

Газета.RuГазета.RuРоссийские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Население России стареет, а компании не готовы брать возрастных специалистов. В России все больше растет количество свободных вакансий. Число не занятых рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам второго квартала 2019 года.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

Телеканал 360°07:19

Российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Газета.Ru06:51

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01

В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В Минтруде назвали рост числа вакансий неустойчивой тенденцией

ТАСС05:17
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Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах В Думу внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты.
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Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx

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