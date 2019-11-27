Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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В Минтруде назвали рост числа вакансий неустойчивой тенденцией

ТАСС05:17

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ruвчера в 20:45

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ruвчера в 19:59

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36
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Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
BFM.ru 05:26
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

РИА Новости 02:57
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Общество

ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа

Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Известия 05:54
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

Национальная служба новостей 02:33
Происшествия

Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

Интерфакс 05:24
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты спецслужбам за границей

Житель Ижевска уличён в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщает УФСБ по Удмуртии.
RT на русском 02:39
Общество

Названы российские города с высоким качеством жизни

В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Вести.Ru 05:30
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 03:49
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Происшествия

Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в результате аварии пострадали девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из двух сопровождавших их воспитателей.
Газета.Ru 05:43
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Происшествия

В центре Москвы найдены останки шести человек

Lenta.ru 04:50
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Общество

Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского

Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.
Право.ру 05:15
Происшествия

Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Общество

Ряд изменений ждет россиян с 1 декабря

В жизни каждого российского гражданина с 1 декабря 2019 года наступает ряд изменений, продиктованных законодательством.
Южный Федеральный 05:29
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
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