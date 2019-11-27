Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известиявчера в 16:01

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Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

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Российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Газета.Ru06:51

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

В Минтруде назвали рост числа вакансий неустойчивой тенденцией

ТАСС05:17

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01
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Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»

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Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который недавно вернулся на свой пост, высказался об отношениях с экс-наставником национальной команды Робертом Морено:У меня была встреча с Морено.
Soccer.ru 09:16
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
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Происшествия

Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

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Авто

Введен ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств, он вступит в силу с 1 марта 2020 года.
Sibnet Новости 10:44
Политика

Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
RT на русском 10:00
Общество

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита

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RT на русском 09:12
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает

В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
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Общество

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° 08:53
Транспорт

Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

Ведомости 05:44
Спорт

Организаторы турнира в Глазго исключили Ласицкене из числа участниц

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
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Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Политика

«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео казни из Сирии

Редакция «Новой газеты» потребовала возбудить уголовное дело в отношении участника казни сирийского бойца, видео которой ранее опубликовали в сети.
Lenta.ru 10:18
Армия и оружие

Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
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Музыкант Владимир Пресняков-старший в беседе с ФАН предложил кандидата, достойного, по его мнению, представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Газета.Ru 10:13
Политика

На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка

Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 08:52
Футбол

Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
РБК вчера в 18:16
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Известия 10:27
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

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Хоккей

«Ак Барс» и «Сибирь» назвали составы на матч КХЛ

«Ак Барс» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.
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Общество

Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»

Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
BFM.ru 09:22
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
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Общество

Меланию Трамп освистали на молодежном саммите

Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
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В США призвали признать Крым частью России

Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
РЕН ТВ вчера в 19:58
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