Общество
Lenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Россиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане
Гражданке РФ пришлось ампутировать обе руки после ДТП в Доминикане. Крупная авария произошла во вторник.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Общество
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову «сварщика будущего»
Спорт
Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге
Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
"Трансконтейнер" в одни руки Группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России "Трансконтейнер" (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Футбол
Луис Энрике: «Чрезмерные амбиции являются недостатком Морено»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который недавно вернулся на свой пост, высказался об отношениях с экс-наставником национальной команды Робертом Морено:У меня была встреча с Морено.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Авто
Введен ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств, он вступит в силу с 1 марта 2020 года.
Политика
Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает
В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Общество
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Спорт
Организаторы турнира в Глазго исключили Ласицкене из числа участниц
В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Политика
«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео казни из Сирии
Редакция «Новой газеты» потребовала возбудить уголовное дело в отношении участника казни сирийского бойца, видео которой ранее опубликовали в сети.
Армия и оружие
Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95
Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
Культура
Пресняков-старший предложил кандидатуру на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший в беседе с ФАН предложил кандидата, достойного, по его мнению, представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Политика
На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка
Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Хоккей
«Ак Барс» и «Сибирь» назвали составы на матч КХЛ
«Ак Барс» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Общество
Меланию Трамп освистали на молодежном саммите
Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
Политика
В США призвали признать Крым частью России
Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.