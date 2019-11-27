Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).
Известиявчера в 16:01

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В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

ТАССвчера в 22:41

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ruвчера в 19:59

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ruвчера в 20:45

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01
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Общество

Российского миллиардера лишили европейского гражданства

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Lenta.ru 02:56
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

Зарубежные оружейники пытались наладить незаконное производство российских высокоточных винтовок ORSIS, но это им не удалось, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
РИА Новости 00:46
Происшествия

СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

После проверки будет решён вопрос о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Говорит Москва 03:30
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

Количество пострадавших в результате столкновения автобуса и электрички в Красноярском районе Астраханской области увеличилось до 15 человек.
Российская газета 02:45
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

В Приморье подросток раздал одноклассникам шарики ртути

Опасный жидкий металл в банке принес в школу ученик седьмого класса. Шарики он раздавал всем желающим.
Российская газета 02:48
Происшествия

В Туле взорвалось завернутое в пакет неизвестное устройство

ТАСС 03:12
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Происшествия

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Общество

Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
РБК 02:51
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

В Роскачестве разработали рекомендации по выбору хурмы, основываясь на ее форме и месте происхождения.
ТАСС 00:32
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Политика

В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
ТАСС 02:51
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:17
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Спорт

Россия встретится с Бразилией в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На первом месте в группе С находится сборная Сенегала. Добавим: Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Парагвае.
The Moscow Post 01:52
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
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