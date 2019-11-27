Общество
Газета.RuВ России появилось рекордное число открытых вакансий
Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
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Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года.Известия16:01
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Армия и оружие
Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю
В ходе предыдущего массированного обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными за двое суток с 12 по 14 ноября по Израилю было выпущено не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Авто
Автоэксперт подсказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Специалисты журнала «За рулем» рассказали о том, какие механизмы могут замерзнуть зимой и как этого избежать.
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020
Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США
Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику США главным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind
Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым
Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».