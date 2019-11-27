Общество

Газета.RuГазета.RuВ России появилось рекордное число открытых вакансий

Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года.
Известия16:01

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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известия16:01

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВ18:42

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ru19:19

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ru19:59

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ru20:45

Свободная вакансия. Число вакантных мест в России побило рекорд трехлетней давности

Телеканал 360°20:45

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

REGNUM22:01
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
Армия и оружие

Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

В ходе предыдущего массированного обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными за двое суток с 12 по 14 ноября по Израилю было выпущено не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС вчера в 12:04
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Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
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Авто

Автоэксперт подсказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю

Специалисты журнала «За рулем» рассказали о том, какие механизмы могут замерзнуть зимой и как этого избежать.
Тарантас Ньюс 24 ноября в 04:40
Происшествия

Туроператор рассказал о состоянии пострадавших россиян в Доминикане

iReactor 21:07
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело вчера в 10:49
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Культура

Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020

Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
Собеседник 03:06
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия 21:48
Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Спорт-Экспресс 16:51
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Политика

В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США

Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику США главным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке.
РИА Новости 21:58
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Происшествия

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Известия 16:52
Политика

Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Газета.Ru 20:20
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Новые автомобили вчера в 22:25
Общество

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Известия 05:11
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США

Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Российская газета 20:55
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
РИА Новости 03:46
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Фигурное катание

Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Sport24.ru 06:45
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым

Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
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