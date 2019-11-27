Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известия16:01

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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известия16:01

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВ18:42

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ru19:19

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ru19:59

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ru20:45

Свободная вакансия. Число вакантных мест в России побило рекорд трехлетней давности

Телеканал 360°20:45

В России зафиксировали миллион вакансий

Мойка7819:47
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 15:21
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Известия вчера в 16:30
Космос

Перенесен запуск российского корабля «Прогресс МС-13»

Национальная служба новостей вчера в 10:25
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело вчера в 10:49
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Политика

Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве

Двое мужчин принесли унитазы к зданию посольства Украины в Москве.
Известия 11:13
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

Российская газета 19:19
Происшествия

Матери найденного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Москва 24 01:16
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Ведомости 07:17
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль вчера в 12:40
Киберспорт

CaspeRRR: «Не понимаю, почему эту игру не назвали Dota 3»

CyberSport.ru 14:27
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Life.ru 11:57
Экономика

Компаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Коммерсантъ 17:25
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Авто

Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России

Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
Автоновости дня 10:32
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
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В магазине Новосибирска подрались два торговых представителя

В одном из супермаркетов Новосибирска два торговых представителя молочных компаний не делили место на полке.
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Культура

Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху

России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна 19:23
Политика

Президент Эстонии призвала объединиться против «российской агрессии»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией.
РИА Новости 06:40
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия 21:48
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
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