Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известия16:01

Подробнее о событии

«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

ТАСС22:41

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ru20:45

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВ18:42

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ru19:59

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ru19:19

Свободная вакансия. Число вакантных мест в России побило рекорд трехлетней давности

Телеканал 360°20:45

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известия16:01
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Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

ФАН вчера в 19:37
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым

Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
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В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова

Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Uznayvse.ru 09:55
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ 10:00
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Спорт

Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта

Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Газета.Ru 07:16
Хоккей

Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:57
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости 20:04
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело вчера в 10:49
Общество

Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой

Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.
Первоисточник Сыктывкар 12:00
Происшествия

В Зиминском районе стрелки похитили гранаты и боеприпасы

Твой Иркутск 23:30
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста

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Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Коммерсантъ 08:56
Музыка

Отказ техники помешал дуэту из РФ на детском Евровидении

Технические неполадки стали причиной неудачного выступления российского дуэта на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
REGNUM вчера в 00:19
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Футбол

«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы

Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Российская газета 14:57
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря 2019 г. выходным днем.
Агентство Москва вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации

ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:09
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Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Известия 22:07
Спорт

Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA

Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA Решение антидопингового агентства может повлиять на соревнования в Екатеринбурге.
Екатеринбург-ТВ 07:24
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe вчера в 14:14
Политика

МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке

Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
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США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
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Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
РИА Новости 23 ноября в 18:29
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