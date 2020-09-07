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REGNUM
REGNUM

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

Москва, 7 сентября 2020, 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне обновили рекорд по автокредитам

По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин.
РИА Новости00:02
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Lenta.ru

Россияне бросились скупать автомобили

Lenta.ru04:57
Говорит Москва

СМИ: россияне обновили рекорд по автокредитам

Говорит Москва01:19
News.ru

Россияне после карантина обновили рекорд по автокредитам

News.ru01:26
Москва 24

Россияне побили рекорд по получению автокредитов в июле – эксперты

Москва 2401:55
Аргументы и Факты

Эксперты рассказали, чем обусловлен резкий рост спроса на автокредиты в РФ

Аргументы и Факты01:00
ИА Красная Весна

В июле жители РФ поставили новый рекорд по автокредитам

ИА Красная Весна00:46
ПРАЙМ

Россияне обновили рекорд по автокредитам

ПРАЙМ00:00

Боррель призвал власти Белоруссии перестать «запугивать граждан»

Брюссель, 7 сентября 2020, 15:43 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии о прекращении «запугивания» граждан и «нарушения» собственных законов и обязательств, обратился глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель призвал власти Белоруссии перестать «запугивать граждан»
REGNUM08:43

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
RT на русском08:06
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«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
Газета.Ru04:33
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Обвиняемые в смерти калининградца в ОВД предстанут перед судом

Перед судом предстанут бывшие калининградские полицейские Александр Иванов и Николай Плебух, чьи действия могли стать причиной смерти Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделе полиции, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, представляющий интересы матери погибшего.
РАПСИ08:00
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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