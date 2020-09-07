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REGNUM
REGNUM

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

Москва, 7 сентября 2020, 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне обновили рекорд по автокредитам

По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин.
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Lenta.ru

Россияне бросились скупать автомобили

Lenta.ru04:57
Москва 24

Россияне побили рекорд по получению автокредитов в июле – эксперты

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ИА Красная Весна

В июле жители РФ поставили новый рекорд по автокредитам

ИА Красная Весна00:46
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СМИ: россияне обновили рекорд по автокредитам

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Эксперты рассказали, чем обусловлен резкий рост спроса на автокредиты в РФ

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Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует себя автомобильная отрасль в регионе с учетом того, что в период пандемии она несет убытки.
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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