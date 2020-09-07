Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

Москва, 7 сентября 2020, 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне обновили рекорд по автокредитам

По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин.
РИА Новости00:02
Подробнее о событии
REGNUM

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

REGNUM02:37
Москва 24

Россияне побили рекорд по получению автокредитов в июле

Москва 2401:55
News.ru

Россияне после карантина обновили рекорд по автокредитам

News.ru01:26
Говорит Москва

СМИ: россияне обновили рекорд по автокредитам

Говорит Москва01:19
Аргументы и Факты

Эксперты рассказали, чем обусловлен резкий рост спроса на автокредиты в РФ

Аргументы и Факты01:00
ИА Красная Весна

В июле жители РФ поставили новый рекорд по автокредитам

ИА Красная Весна00:46
ПРАЙМ

Россияне обновили рекорд по автокредитам

ПРАЙМ00:00

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске

"Агентство внутренней безопасности пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа и милиции, пытавших трех поляков, задержанных в Минске сразу после президентских выборов 9 августа", - говорится в сообщении.
РИА Новости02:49

Клинические испытания вакцины «Вектора» завершатся 30 сентября

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.
Москва 2403:26