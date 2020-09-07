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REGNUM
REGNUM

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

Москва, 7 сентября 2020, 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне обновили рекорд по автокредитам

Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости00:02
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Lenta.ru

Россияне бросились скупать автомобили

Lenta.ru04:57
Говорит Москва

СМИ: россияне обновили рекорд по автокредитам

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News.ru

Россияне после карантина обновили рекорд по автокредитам

News.ru01:26
Москва 24

Россияне побили рекорд по получению автокредитов в июле

Москва 2401:55
ИА Красная Весна

В июле жители РФ поставили новый рекорд по автокредитам

ИА Красная Весна00:46
ПРАЙМ

Россияне обновили рекорд по автокредитам

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Аргументы и Факты

Эксперты рассказали, чем обусловлен резкий рост спроса на автокредиты в РФ

Аргументы и Факты01:00

Глава Минобороны Сербии прокомментировал сообщение Захаровой о Вучиче

Белград, 6 сентября 2020, 14:09 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о сообщении официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон на переговоры по Косово.
Глава Минобороны Сербии прокомментировал сообщение Захаровой о Вучиче
REGNUMвчера в 07:09
4,2K

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Ведомости04:44
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«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс04:00
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Венгрия — Россия 2:3

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Венгрии.
Интерфакс-Спортвчера в 11:09

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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На Украине обещают развернуть еще 15 тысяч коек для борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина нуждается в дополнительных 15 тысячах коек для ковидных больных, поскольку ситуация в стране с заболеваемостью остается тревожной, сообщает "РБК-Украина" 7 сентября По словам Степанова, в некоторых регионах заполненность коек составляет уже 60-65%.
Украина.ру04:44
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