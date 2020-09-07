В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов
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Москва, 7 сентября 2020, 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
С чего всё началось
Россияне обновили рекорд по автокредитам
Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости00:02
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