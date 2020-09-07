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В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

Москва, 7 сентября 2020, 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне обновили рекорд по автокредитам

По данным опроса РИА Новости, посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин.
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Lenta.ru

Россияне бросились скупать автомобили

Lenta.ru04:57
Москва 24

Россияне побили рекорд по получению автокредитов в июле – эксперты

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ПРАЙМ

Россияне обновили рекорд по автокредитам

ПРАЙМ00:00
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СМИ: россияне обновили рекорд по автокредитам

Говорит Москва01:19
Аргументы и Факты

Эксперты рассказали, чем обусловлен резкий рост спроса на автокредиты в РФ

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ИА Красная Весна

В июле жители РФ поставили новый рекорд по автокредитам

ИА Красная Весна00:46
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Россияне после карантина обновили рекорд по автокредитам

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Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
РБК06:37
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Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой
ТАСС06:30

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Bloomberg: Германия легко обойдется без «Северного потока-2»

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
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Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат с лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), сообщил журналистам в понедельник председатель церковного суда Николай Малета.
РИА Новости06:29
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