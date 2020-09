Программист сделал Doom 1993 года на тесте на беременность

Фун опубликовал в Twitte прогресс о создании видео, воспроизводимых на тесте на беременность, в том числе Never Gonna Give You Up Рика Эстли и баг с танцевальной палкой, но именно клипы с роликами Doom и The Elder Scrolls V: Skyrim — вот что поймали глаз многих в игровом мире.