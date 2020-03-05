В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости. Больной прилетел из Италии, его состояние удовлетворительное.

Биатлон Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Общество Секретный экспорт России составил более $55 млрд Секретный экспорт в Турцию (без природного газа) в 2019 году составил чуть более $800 млн против $156 млн годом ранее.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Музыка На «Евровидение» поедет российская группа Little Big Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Политика Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.

Происшествия Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.

Авто АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

Общество Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

Политика Путин сравнил Касперского с Маском Программист и предприниматель Евгений Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Путину».

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

Спорт Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.