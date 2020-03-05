Здоровье
BFM.ruВ России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости. Больной прилетел из Италии, его состояние удовлетворительное.
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Футбол
Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Биатлон
Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные
Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Общество
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Секретный экспорт в Турцию (без природного газа) в 2019 году составил чуть более $800 млн против $156 млн годом ранее.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Музыка
На «Евровидение» поедет российская группа Little Big
Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Политика
Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США
Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Происшествия
Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения
Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Политика
Путин сравнил Касперского с Маском
Программист и предприниматель Евгений Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Путину».
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
Общество
ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян
К 3 марта информированность россиян о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию выросла до 83%.
Спорт
Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет
На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
Происшествия
В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми
Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Общество
В Екатеринбурге запустили салют в честь годовщины смерти Сталина
В Екатеринбурге годовщину смерти Иосифа Сталина местные активисты отметили салютом.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.