Здоровье

BFM.ruBFM.ruВ России выявлен новый случай коронавируса

В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости. Больной прилетел из Италии, его состояние удовлетворительное.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в России

Газета.Ru10:46

В России зарегистрирован ещё один заражённый коронавирусом

RT на русском05:32

В России зарегистрировали новый случай коронавируса у гражданина Италии

ТАСС03:20

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости04:01

В России обнаружили коронавирус у гражданина Италии

Коммерсантъ03:26

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

Интерфакс04:25

В России выявили новый случай заражения коронавирусом

РБК04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:57, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 вчера в 05:03
Футбол

Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Чемпионат 12:39
Биатлон

Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные

Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.
Pravda.Ru вчера в 06:55
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Общество

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Секретный экспорт в Турцию (без природного газа) в 2019 году составил чуть более $800 млн против $156 млн годом ранее.
РБК 16:00
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости 14:41
Наука

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом

МедиаПоток 06:04
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке

РИА Новости 20:00
Музыка

На «Евровидение» поедет российская группа Little Big

Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Live24 02 марта в 23:34
Политика

Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США

Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 02 марта в 17:32
Хоккей

Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

Вести.Ru 22:12
Происшествия

Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Доктор Питер 10:30
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Политика

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Газета.Ru 20:10
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
РИА Новости 18:35
Политика

Путин сравнил Касперского с Маском

Программист и предприниматель Евгений Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Путину».
Известия 01:45
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
РИА Новости 20:51
Общество

ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян

К 3 марта информированность россиян о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию выросла до 83%.
РБК 13:17
Спорт

Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет

На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
НТВ 12:12
Происшествия

В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми

Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Российская газета 20:23
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ 14:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Общество

В Екатеринбурге запустили салют в честь годовщины смерти Сталина

В Екатеринбурге годовщину смерти Иосифа Сталина местные активисты отметили салютом.
НТВ 11:35
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Автоновости дня вчера в 22:13
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное