Здоровье
Плюс один +1В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии. Инфицированный приехал в Россию 29 февраля, сообщает ТАСС.
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Комментарии
Технологии
Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G
Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».
Происшествия
На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Экономика
Правительство проконтролирует цены на удобрения во время посевной
Федеральные власти будут следить за ценами на удобрения и топливо для аграриев на время весенней посевной, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Политика
Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Космос
Камеры на МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
Видеокамеры, установленные на борту МКС (международная космическая станция) зафиксировали целую флотилию неопознанных летающих аппаратов, которые двигались практически по орбите нашей планеты.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения
Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Политика
Путин поручил правительству провести инвентаризацию налоговых льгот
Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот и определить перечень тех, которые носят инвестиционный характер.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Авто
В феврале российский авторынок вернулся к падению
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Гаджеты
Производство AirPods Pro Lite может начаться уже в апреле
По информации тайваньского издания DigiTimes, поставщики Apple начнут производство компонентов упрощённой версии AirPods Pro в конце первого или начале второго квартала текущего года.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Здоровье
Эксперты составили рейтинг самых сытых и голодных регионов России
После скрупулезных расчетов эксперты составили собственную и здоровую потребительскую корзину для населения и определили ее стоимость в каждом регионе.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.