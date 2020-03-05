Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии. Инфицированный приехал в Россию 29 февраля, сообщает ТАСС.

Происшествия На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.

Общество Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции «Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.

Экономика Правительство проконтролирует цены на удобрения во время посевной Федеральные власти будут следить за ценами на удобрения и топливо для аграриев на время весенней посевной, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

Общество Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Происшествия Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.

Политика Путин поручил правительству провести инвентаризацию налоговых льгот Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот и определить перечень тех, которые носят инвестиционный характер.

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.

Авто В феврале российский авторынок вернулся к падению Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.

Гаджеты Производство AirPods Pro Lite может начаться уже в апреле По информации тайваньского издания DigiTimes, поставщики Apple начнут производство компонентов упрощённой версии AirPods Pro в конце первого или начале второго квартала текущего года.