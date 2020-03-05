Здоровье
Газета.RuВ России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, заболевший вирусом итальянец прилетел в Россию 29 февраля.
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НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
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