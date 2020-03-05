Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, заболевший вирусом итальянец прилетел в Россию 29 февраля.
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Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в России

Газета.Ru10:46

В России зарегистрировали новый случай коронавируса у гражданина Италии

ТАСС03:20

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости04:01

В России обнаружили коронавирус у гражданина Италии

Коммерсантъ03:26

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Интерфакс04:25

В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

Lenta.ru03:25

В России зарегистрирован ещё один заражённый коронавирусом

RT на русском05:32
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Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
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Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

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ВОЗ выясняет обстоятельства заражения собаки коронавирусом в Гонконге

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства, связанные с заражением собаки коронавирусом в Гонконге.
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Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

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Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
BFM.ru вчера в 12:23
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У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс

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Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу

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Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

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Представлены доступные смартфоны Realme 6 и 6 Pro

Realme представила свою новую линейку смартфонов Realme 6. В нее вошли две модели: базовая — Realme 6 и модель постарше — Realme 6 Pro.
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Технологии

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.
Коммерсантъ 08:51
Общество

Журнал Time выбрал 100 «женщин года», определивших облик столетия

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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

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РИА Новости 15:07
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

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РИА Новости 06:47
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
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TCL представила первый в мире смартфон с выдвижным дисплеем

Компания TCL представила новый концепт смартфона. Его главной особенностью стал выдвижной дисплей.
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Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
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Армия и оружие

Lockheed Martin убрал Турцию из материалов программы истребителя F-35

REGNUM 03 марта в 18:30
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Политика

Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
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Игрок «Тоттенхэма» полез на трибуну ради драки с фанатом

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ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM 08:51
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства

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Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
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Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» в третьем матче серии

"Салават Юлаев" в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Авангард" со счетом 6:3. Уфимцы к 17-й минуте уступали со счетом 0:2.
Спорт-Экспресс 11:31
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