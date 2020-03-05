Здоровье
Газета.RuВ России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
"Подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе. Заболевший мужчина приехал в Россию 29 февраля из Италии и уже 2 марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ.
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