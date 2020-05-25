Общество
РИА НовостиВ России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
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с чего всё началось
За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).РБК03:18
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Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение
Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
Общество
В России водителей без прав хотят сажать в тюрьму
Как ранее сообщал портал "За Рулём Кубань", в 2019 году в статью 264 Уголовного Кодекса РФ были внесены поправки, согласно которым, водитель в состоянии опьянения, причинивший в результате ДТП тяжкий вред здоровью или ставший виновником гибели людей, может сесть в тюрьму на срок от 3 до 15 лет.
За рулем Кубань 05:40
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» рухнул в апреле на 95%
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» упал в апреле текущего года на 95,2% в годовом сопоставлении до 229 тыс. человек, следует из сообщения авиакомпании.
Росбалт 05:47
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Гаджеты
Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов
Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Общество
Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
Футбол
ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов признался, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для футбольного клуба ЦСКА (Москва).
News.ru 05:01
Футбол
Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
Здоровье
Врачи, закрытые в больнице на карантин, показали свое скудное питание
Заболевшие коронавирусом медики из Барнаула пожаловались на скудное питание в больнице.
Anews 06:09
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия
Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске
РИА Новости вчера в 11:50
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Экономика
В Дзержинске создана особая экономическая зона «Кулибин»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Дзержинске особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Коммерсантъ Нижний Новгород 06:14
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Общество
22 коронавирусных больных выявлено в Вологодской области за сутки
По данным областного правительства в Череповце за последние сутки появилось 4 заболевших.
СеверИнформ вчера в 05:41
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Космос
Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия вчера в 22:23
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37