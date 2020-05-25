Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
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с чего всё началось

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
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В России установлен рекорд по загрязнению воздуха

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В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха. Природа не очистилась во время пандемии

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В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

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В России установлен пятилетний рекорд по загрязненности воздуха

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В России зафиксирован рекордный за пять лет уровень загрязнения воздуха

Коммерсантъ06:03

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

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Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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В России водителей без прав хотят сажать в тюрьму

Как ранее сообщал портал "За Рулём Кубань", в 2019 году в статью 264 Уголовного Кодекса РФ были внесены поправки, согласно которым, водитель в состоянии опьянения, причинивший в результате ДТП тяжкий вред здоровью или ставший виновником гибели людей, может сесть в тюрьму на срок от 3 до 15 лет.
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РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» рухнул в апреле на 95%

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» упал в апреле текущего года на 95,2% в годовом сопоставлении до 229 тыс. человек, следует из сообщения авиакомпании.
Росбалт 05:47
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Гаджеты

Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов

Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Общество

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
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Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов признался, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для футбольного клуба ЦСКА (Москва).
News.ru 05:01
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Футбол

Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА

Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

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Evo-rus.com 05:43
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Здоровье

Врачи, закрытые в больнице на карантин, показали свое скудное питание

Заболевшие коронавирусом медики из Барнаула пожаловались на скудное питание в больнице.
Anews 06:09
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

Lenta.ru 05:23
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

РИА Новости вчера в 11:50
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Экономика

В Дзержинске создана особая экономическая зона «Кулибин»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Дзержинске особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Коммерсантъ Нижний Новгород 06:14
Общество

В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
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Общество

22 коронавирусных больных выявлено в Вологодской области за сутки

По данным областного правительства в Череповце за последние сутки появилось 4 заболевших.
СеверИнформ вчера в 05:41
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
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Космос

Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году

На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия вчера в 22:23
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

Lenta.ru 06:10
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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