Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Политика Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.

Авто Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Здоровье Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.

Гаджеты Realme разрабатывает конкурента смартфону Redmi Note 8 Новинка по сути станет улучшенным вариантом Realme 5 и будет называться Realme 5s.

Общество Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Происшествия В подъезде жилого дома в Якутске произошла стрельба В подъезде жилого дома по ул. Лонгинова в Якутске произошла стрельба, подозреваемый задержан, сообщили в МВД по РС (Я).

Политика Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Экономика Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Экономика Жителей России беспокоит рост продуктовых цен 25 процентов респондентов заявили, что их тревожит рост цен на продукты.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.

Происшествия В Польше тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов Издание rmf24, сообщает, что в польском городе Sadkowice в бескислородном холодильнике для хранения фруктов обнаружены тела двух граждан Украины 28 и 46 лет.

Авто Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2 Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.