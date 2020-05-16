Коронавирус
ИзвестияВ России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает RT.
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Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Авто
Hyundai рассказал о новинках для авторынка России
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В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
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В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
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