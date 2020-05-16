Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает RT.
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с чего всё началось

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

Известия01:07

В России продажи масок выросли в 5 раз на фоне коронавируса

Rambler News Service15 мая в 04:54

Россияне стали активнее скупать противовирусные препараты в начале 2020 года

Life.ru00:25

В России наблюдается рост продаж противовирусных препаратов

Московский Комсомолец01:11

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

RT на русском00:00

Спрос на лекарства вернулся к сезонной норме

Российская газетавчера в 01:00

Продажи противовирусных препаратов в России за три месяца выросли на 21%

Коммерсантъ00:28
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Общество

Куйвашев заявил о готовности региона к снятию ограничений

По словам главы региона, в области выполнены все критерии Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Kursk.com 15 мая в 14:49
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Гаджеты

Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты

Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Происшествия

Пропавшего Владимира Артамонова из Сызрани нашли мертвым

Ранее сообщалось, что 63-летний житель поселка Новообразцовое в Сызрани Владимир Артамонов 7 мая ушел в лес за грибами и не вернулся.
КТВ-Луч вчера в 23:55
Армия и оружие

В Китае рассказали о возможностях нового ядерного оружия России

Китайские эксперты считают, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами представляют собой новое поколение ядерного вооружения России.
ФАН 15 мая в 04:39
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Комсомольская правда - Кемерово 00:03
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Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
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Единоборства

Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC

Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
REGNUM 00:59
Авто

Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

О новинках для России «Известиям» рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Что происходит вчера в 09:42
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Политика

Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета вчера в 19:49
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Экономика

Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Татьяна Кирик рассказала РИА Новости, о шагах, которые могут привести к облегчению кредитного бремени.
РИА Новости вчера в 20:09
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Политика

В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса

Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости вчера в 20:00
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
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Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, общее число жертв 1503. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы вчера в 16:05
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Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Известия 00:33
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Политика

Китай может наложить санкции на Apple и Cisco

В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
МонаВиста вчера в 04:55
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Футбол

Александер Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь на привычный уровень

Футбол приносит позитивную энергию.
Советский спорт вчера в 11:59
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,4K
Общество

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,4K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,3K
Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК вчера в 17:39
Общество

Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
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Гаджеты

NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Газета.Ru вчера в 20:23
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
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