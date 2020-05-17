Коронавирус
RT на русскомВ России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
В текущем году рост составил 32,5%, добавили в DSM Group. Ранее аналитики назвали группы препаратов, которые чаще всего россияне покупали в марте нынешнего года. Больше всего за этот период в аптеках было продано препаратов для лечения заболеваний нервной системы.
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Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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