Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

В текущем году рост составил 32,5%, добавили в DSM Group. Ранее аналитики назвали группы препаратов, которые чаще всего россияне покупали в марте нынешнего года. Больше всего за этот период в аптеках было продано препаратов для лечения заболеваний нервной системы.

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