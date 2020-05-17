Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

В текущем году рост составил 32,5%, добавили в DSM Group. Ранее аналитики назвали группы препаратов, которые чаще всего россияне покупали в марте нынешнего года. Больше всего за этот период в аптеках было продано препаратов для лечения заболеваний нервной системы.
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с чего всё началось

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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В России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

РБК02:04

Продажи противовирусных препаратов в России за три месяца выросли на 21%

Коммерсантъ00:28

В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

Известия01:07

Рост продаж противовирусных препаратов отметили в России

Телеканал 360°01:37

В России наблюдается рост продаж противовирусных препаратов

Московский Комсомолец01:11

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

RT на русском00:00

В России продажи масок выросли в 5 раз на фоне коронавируса

Rambler News Service15 мая в 04:54
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Технологии

Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft стала раскрывать секреты новой версии Windows 10.
Дни24 02:48
Общество

В Белоруссии умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер

Основатель белорусского портала tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер умер на 60-м году жизни в Белоруссии.
ТАСС 03:40
Происшествия

В Израиле найден мёртвым посол Китая

Иерусалим, 17 мая 2020, 11:17 — REGNUM Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мёртвым утром 17 мая.
REGNUM 04:17
5
Общество

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
1
Происшествия

У больницы №122 имени Соколова заметили очередь из «скорых»

Piter.tv 15 мая в 06:44
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Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
3
Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
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Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 15 мая в 06:25
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
5
Политика

Трамп собирается уволить генерального инспектора Госдепа

Президент США Дональд Трамп собирается освободить от должности генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика, назначенного на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой в 2013 году.
Life.ru вчера в 04:13
Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
1
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
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Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
1
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
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Политика

Верховная рада отказалась от попыток признать СССР агрессором

Отсутствие механизма переголосования в регламенте Верховной рады Украины не позволило принять повторное решение по обращению по поводу 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
ПолитРоссия 01:50
Экономика

Розничные продажи в США в апреле снизились рекордными темпами

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле упали на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем после неожиданного роста на 3,1% в марте.
Вести.Ru 15 мая в 09:16
4
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились больше 27 тыс. человек.
Газета.Ru 03:01
365
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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Кино

Умерла американский режиссер Линн Шелтон

Московский Комсомолец 03:08
1
Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
249
Общество

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 09:02
2,9K
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
1,6K
Общество

В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

По словам Радзивиновича, полиция задержала порядка 40 человек, которым грозит штраф за несоблюдение режима изоляции.
Эхо Москвы 02:03
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Здоровье

В России за сутки 9 709 человек заразились коронавирусом

Некоторые журналисты в России и за рубежом считают, что показатели смертности от COVID-19 в РФ могут быть искусственно занижены.С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире заразилось 4 637 130 человек, погибло 311 843 пациента и 1 694 169 победили болезнь.
Плюс один +1 04:23
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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