Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.
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В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
РИА Новости03:12

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В Госдуме назвали серьезной проблему продажи снюсов в России

Комсомольская правда07:42

Продажу снюса предложили запретить в Госдуме

Телеканал 360°07:06

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

РИА Новости03:12

В России произошел первый случай смерти от снюса

Московский Комсомолец05:11

В Госдуме назвали серьёзной проблему употребления снюсов

RT на русском05:58

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

Lenta.ru04:32

Нарколог Минздрава сообщил о первой в России смерти из-за аналогов снюса

РБК05:23
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Происшествия

Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:29
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Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.
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Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
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Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
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Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК 08:38
Гаджеты

До конца года на рынке могут появиться графеновые аккумуляторы

Если всё пойдёт по плану, первые коммерческие батареи нового типа могут выйти на рынок до конца этого года.
Игромания.ру 07:44
Происшествия

Российскую модель арестовали в Испании за клевету

В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
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Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8

В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
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Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru 04:10
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Политика

Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
Rambler News Service 08:31
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Общество

В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика

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Футбол

Футболист «Динамо» Сильвестр Игбун госпитализирован

Пятый канал вчера в 06:58
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
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Общество

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров владеет недвижимостью стоимостью более 600 млн рублей, говорится в материале The Insider.
БИЗНЕС Online 08:36
Общество

«Ваша виза одобрена»: МИД Германии извинился за шутку в Twitter

Пользователи Twitter вынудили МИД Германии извиниться за шутку, опубликованную в официальном аккаунте ведомства.
РЕН ТВ 08:50
Общество

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 00:16
Общество

В Екатеринбурге закрыли ледовый городок после обрушения стены

В целях безопасности горожан мэрия решила временно закрыть доступ на территорию ледового городка на площади 1905 года.
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Общество

РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
Интерфакс 07:47
Космос

Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
РИА Новости 02:04
Футбол

Медведев подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в петербургском клубе.
Матч ТВ 06:22
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

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Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Авто

Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
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Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
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Происшествия

Суд отказался продлить домашний арест Сергея Сидаша

Ходатайство следователя об очередном продлении домашнего ареста Сергея Сидаша было оставлено без рассмотрение в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:53
Происшествия

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
РИА Новости 03:10
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